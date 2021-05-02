Sivasspor'da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik
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Sivasspor'da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik

Sivasspor'da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine sakatlıkları bulunan 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine sakatlıkları bulunan 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Gaziantep'e gidecek ve bu kentte kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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