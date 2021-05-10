Sivasspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik!

Sivasspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu kentte kampa girecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Hakan Sabancı
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:00:26. #1.16#

title