Sivasspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel