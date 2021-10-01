Sivasspor'da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik oyuncu bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik oyuncu bulunuyor.
Beşiktaş ve Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbul'da birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
(Oğuzhan Sarzep-İHA)
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