Sivasspor'da zorlu Başakşehir maçı öncesi 5 eksik! - Haberler Spor
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Sivasspor'da zorlu Başakşehir maçı öncesi 5 eksik!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da zorlu Başakşehir maçı öncesi 5 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik oyuncu bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik oyuncu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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