Sivasspor'da zorlu Adana maçı öncesi 2 sakat futbolcu bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile Mustapha Yatabare, mavi-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor