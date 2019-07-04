Sivasspor'da Ziya Erdal sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Ziya Erdal sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal, Medicana Sivas Hastanesinde bir dizi teste tabii tutuldu.

Ziya Erdal, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA