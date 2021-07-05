Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor

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Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fayçal Fajr, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Fajr'ın sağlık kontrolü, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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