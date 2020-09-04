Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
04.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:33

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, The Land of Legends Cup final maçında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sivasspor pazar günü Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Hürriyet

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