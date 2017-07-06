Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın izin yaptıktan sonra 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.