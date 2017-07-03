Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.