Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 günlük Bolu kampını tamamlayarak Sivas'a dönen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde şut çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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