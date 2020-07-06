Sivasspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

İdmanda, dünkü Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmana, 2 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın öğlen yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Kaynak: AA