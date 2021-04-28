Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik
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Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesine sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesine sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve forvet Mustapha Yatabare sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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