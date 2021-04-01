Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Haberler | Spor

- Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Rekabette geri kalmanın çaresizliği
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Rekabette geri kalmanın çaresizliği

- Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:08:14. #1.16#
title