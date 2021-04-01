Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Dugout

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