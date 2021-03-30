Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerimizde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından el topu oynayan kırmızı-beyazlılar 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Son bölümde ise üç grup halinde yapılan yarım saha maçla günü tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampından dönen; Samba Camara, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı geçen Mustapha Yatabare de yer aldı.


Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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