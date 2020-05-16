Sivasspor'da testler negatif çıktı Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA