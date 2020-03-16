SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'da tesisler dezenfekte edildi - Spor
Çin Halk Cumhuriyeti, Sivasspor, Türkiye, Spor

Sivasspor'da tesisler dezenfekte edildi

Dünyada etkisini arttırarak gösteren korona virüs salgını kapsamında Sivasspor Kulübü, takım otobüsünün yanı sıra A Takım ve alt yapı binalarını dezenfekte etti.

16.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
Sivasspor'da tesisler dezenfekte edildi

Dünyada etkisini arttırarak gösteren korona virüs salgını kapsamında Sivasspor Kulübü, takım otobüsünün yanı sıra A Takım ve alt yapı binalarını dezenfekte etti.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü de futbolcuların ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.


İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kırmızı-beyazlı kulüp, A Takım ile alt yapı futbolcularının; yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemlerini aldı. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Spor
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Spor
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Spor
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Spor
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Sinan Akçıl Aleyna Tilki
Spor Berkay Şahin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla Derbi Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sivasspor'da tesisler dezenfekte edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:39:11. #1.15#