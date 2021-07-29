Sivasspor'da taraftarlar maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen Sivasspor'da taraftarlar, maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen Sivasspor'da taraftarlar, maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu 2'nci maçında konuk ettiği Moldova temsilcisi Petrocub Hinceşti'yi Kayode'nin golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turuna yükseldi. Karşılaşma sonrası taraftarlar Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'nda turu kutladı. Meşaleler yakan ve araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla tur sevinci yaşadı.Kırmızı-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı