Sivasspor'da taraftarlar maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı
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Sivasspor'da taraftarlar maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı

Sivasspor'da taraftarlar maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen Sivasspor'da taraftarlar, maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen Sivasspor'da taraftarlar, maç sonrası kentte büyük sevinç yaşadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu 2'nci maçında konuk ettiği Moldova temsilcisi Petrocub Hinceşti'yi Kayode'nin golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turuna yükseldi. Karşılaşma sonrası taraftarlar Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'nda turu kutladı. Meşaleler yakan ve araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla tur sevinci yaşadı.Kırmızı-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
Avrupa'da dibe batan Türk takımlarından skandal karne: 97 maçta 56 mağlubiyet
Avrupa'da dibe batan Türk takımlarından skandal karne: 97 maçta 56 mağlubiyet
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