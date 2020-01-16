Haberler » Spor » Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi - Spor

Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi.

16.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38
Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig lideri DG 'da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi.


Sivasspor'da iç transferde gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı.


2017'de Dinamo Kiev'den Sivasspor'a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler