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Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.

30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:38
Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig'in lideri Demir Grup 'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Camara, Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Fransız futbolcu, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Camara'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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