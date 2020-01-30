Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Camara, Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde çeşitli testlere tabi tutuldu.
Fransız futbolcu, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Camara'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.