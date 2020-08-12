Sivasspor'da Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Mamadou Samassa ve defans oyuncusu Barış Yardımcı, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Mamadou Samassa ve defans oyuncusu Barış Yardımcı, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Samassa ve Barış Yardımcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Samassa ve Barış Yardımcı'nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı

Kaynak: Hürriyet