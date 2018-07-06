Sivasspor'da Sağlık Kontrolleri Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Demir Grup Sivasspor'da sezon öncesi yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor.

Kırmızı beyazlı ekipte, Carl Medjani, Delvin N'Dinga, Zoro Cyriac ve Arouna Kone sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

- Sivas