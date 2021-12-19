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Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Rizespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Rizespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Dün Kasımpaşa deplasmanında rakibini 3-1 mağlup eden Sivasspor ara vermeden çarşamba günü sahasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Rizespor 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

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