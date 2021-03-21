Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan futbolculara 4 gün izin
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan futbolculara 4 gün izin

21.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:08
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan futbolculara 4 gün izin

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 4 gün izin verdi.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 4 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de deplasmanda dün Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Sivasspor'da, futbolcular 4 günü izinli olarak geçirecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada 4 günü izinli olarak geçirecek Sivasspor'da futbolcular, ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 25 Mart'ta kulüp tesislerinde toplanacak.

Kovid-19 PCR testi olacak kırmızı-beyazlı ekip, 26 Mart Cuma günü kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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