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Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor! Son 3 maçta...

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor! Son 3 maçta...
06.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:26

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan, 29. haftada iç sahada Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, dün de Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. 

Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Sivasspor, şampiyonluk hedefinden de uzaklaştı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin son 4 haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: Hürriyet

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