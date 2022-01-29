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Sivasspor'da neşeli idman

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da neşeli idman

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (İHA) - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 15.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Sivasspor, Spor, Haber

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