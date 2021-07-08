Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, kampın yedinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Büyük Birlik Partisi Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ile Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Emin Serin ve Halil Yıldırım, antrenman öncesi Sivasspor'u ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya