Sivasspor'da neşeli antrenman
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da neşeli antrenman

Sivasspor'da neşeli antrenman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde ayrı çalıştı.

Sakatlığı geçen Isaac Cofie takımla birlikte çalışmalara başlarken, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'nda Ricardo de Burgos düdük çalacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman
Sivasspor'da neşeli antrenman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Abdulahat Arvas
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Tuğba Özay Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor'da neşeli antrenman - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 21:31:54. #1.16#

title