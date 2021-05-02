Sivasspor'da neşeli antrenman
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Sivasspor'da neşeli antrenman

Sivasspor'da neşeli antrenman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde pandemi nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra karayolu ile Gaziantep'e gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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