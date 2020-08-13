Sivasspor'da Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.
13.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:56
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.
Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Acıbadem Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Muammer Zülfikar Yıldırım, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Yıldırım'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA