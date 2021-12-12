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Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı kahvaltıda Sivasspor, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Kırmızı-beyazlı ekip bugün kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Sivasspor'da moral kahvaltısı

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