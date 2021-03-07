Sivasspor'da Max Gradel kırmızı kart gördü!
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Sivasspor'da Max Gradel kırmızı kart gördü!

07.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:41
Sivasspor'da Max Gradel kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Max Gradel, Galatasaray maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Max Gradel, Galatasaray maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Gradel, gelecek hafta Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasının 32. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Max Gradel, sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan 2. sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Gradel oyun dışı kaldı.

Gradel, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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