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Sivasspor'da Max Gradel cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Max Gradel cezalı duruma düştü

DG Sivasspor'un futbolcusu Max Gradel, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'un futbolcusu Max Gradel, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Gradel, sahasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt ve Max karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Fildişi Sahilli oyuncu cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

Sivasspor'da Max Gradel cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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