Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı

Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 37. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından perşembe günü Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan Yiğidolar daha sonra 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı takım son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı
Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vedat Bilgin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Malatya mesaisi başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 20:40:46. #1.14#

title