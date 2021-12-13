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Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

Galatasaray'ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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