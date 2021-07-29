Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Petrocub'u yenerek bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Petrocub'u yenerek bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında karşılaştığı Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup etti. Sahadan galibiyetle ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarlarla beraber alkış tutarak, karşılıklı tezahüratta bulundular.

Sivassporlu futbolcular daha sonra taraftarlar ve yöneticilerin alkışları eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
Avrupa'da dibe batan Türk takımlarından skandal karne: 97 maçta 56 mağlubiyet
Avrupa'da dibe batan Türk takımlarından skandal karne: 97 maçta 56 mağlubiyet
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Prens William Sevda Erginci
Spor Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 22:48:07. #1.15#

title