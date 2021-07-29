Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
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Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Petrocub'u yenerek bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Petrocub'u yenerek bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında karşılaştığı Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup etti. Sahadan galibiyetle ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarlarla beraber alkış tutarak, karşılıklı tezahüratta bulundular.

Sivassporlu futbolcular daha sonra taraftarlar ve yöneticilerin alkışları eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç
Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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