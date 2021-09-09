Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi
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Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James'e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi - Haberler Spor
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