Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı

Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un yeni transferi Leke James, ilk antrenmanına çıktı.

DG Sivasspor'un yeni transferi Leke James, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre James, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapılan otelin sahasında yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu yönetiminde, kendisine verilen özel program dahilinde bireysel çalıştı.

Günü izinli geçiren Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - SİVAS

Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı
Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Kadir Doğulu Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:23:39. #1.16#

title