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Sivasspor'da kupa mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da kupa mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla kupada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla kupada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve penaltı çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Haberler

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