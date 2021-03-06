Sivasspor'da kritik maç öncesi 5 eksik!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor'da kritik maç öncesi 5 eksik!

06.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:21
Sivasspor'da kritik maç öncesi 5 eksik!

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da kritik maç öncesi 5 eksik! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:24:53. #1.14#
title