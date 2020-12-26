Sivasspor'da korona testleri negatif çıktı
26.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:06
DG Sivasspor'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
DG Sivasspor'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı