Sivasspor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.
İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 9 Ocak Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.
AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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