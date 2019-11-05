Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.