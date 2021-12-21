Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi - Haberler Spor
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Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi

Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Kerem Atakan Kesgin'in Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sağ kasığında ağrı ve sertlik şikayetinde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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