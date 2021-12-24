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Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

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