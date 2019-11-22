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Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

22.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:46
Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Kaynak: AA
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