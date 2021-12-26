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Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor!

Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz ve Hakan Arslan, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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